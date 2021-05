Tirsdagens smittetal: Forsat stigning i hårdest ramte kommuner

Billund Kommune har for tredje dag i streg landets højeste smittetal. Her er 319,9 smittede per 100.000 indbyggere inden for den seneste uge. Det testjusterede incidenstal er på 199 smittede, og det betyder, at kommunen endnu ikke bliver lukket ned. En automatisk nedlukning sker ved et testjusteret incidenstal på 250 eller derover.