Torsdagens smittetal: Vejle tager førertrøjen på

I Vejle er der torsdag registreret 228 nye smittede borgere den seneste uge - det betyder, at 197 personer per 100.000 indbyggere i kommunen er smittet med covid-19. Dermed overhaler østkystkommunen Esbjerg, der torsdag har registreret 223 smittede målt over de seneste syv dage og som har registreret et incidenstal på 193.

Det viser dagens opgørelse over covid-19 smittede fra Statens Serum Institut (SSI).

På landsplan ligger Vejle dermed på en sjetteplads over antal smittede per 100.000 indbyggere, og Esbjerg kommer lige efter på en syvendeplads.

Også i Haderslev oplever de i disse dage stigende smitte, og kommunen har torsdag et incidental på 160. Det placerer kommunen på en 11. plads i Danmark over antallet af smittede.

Fanø er på femtedagen uden registrerede coronasmittede.