"Sports-bh" sladrer om fodboldspillernes præstationer - men virker de?

Og GPS-vestene er ikke bare til pynt - ej heller reklamesøjler, da et sæt til et hold render op i et par hundrede tusinde kroner.

- De kan helt sikkert bruges. Men for at udnytte deres fulde potentiale, skal man have en viden for at kunne omsætte datene til at lave brugbare ændringer i træningen, siger Morten B. Randers, lektor ved Institut for idræt og biomekanik på SDU.