Maiken Falks søn går i specielklasse, og sønnen var ikke sikker på, at han ville kunne gennemføre sine afgangseksamener.



- Jeg synes, at det er ret irriterende, at han ikke kan få det sidste med, når han faktisk har gjort en stor indsats for at få det til at lykkes, siger moren.

Hun er ikke den eneste, der er frustreret over de forsvundne eksamener, for 9.klasses-eleven Sander Pedersen skal ud og være tømrer efter sommerferien.