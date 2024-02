Esbjerg Kommune vil undersøge veje, der bruges til tung trafik

Først på formiddag forlød det, at et stort hul i vejen var skyld i, at en 600 ton tung vindmølledel væltede af en specialtrailer og ud på marken. Det er siden blevet afvist af Vejdirektoratet, der mener, at hullet er fremkaldt af det tunge vindmølleelement, og altså ikke var der i forvejen. Hvad der så var skyld i uheldet, står endnu hen i det uvisse. Transportfirmaet bag, Mammoet, har ingen kommentarer til uheldet, men henviser til politiet.

Alligevel tager Esbjerg Kommune bestik af uheldet. Alle veje, der er godkendt til de tunge vindmølletransporter, skal nu undersøges for eventuelle huller og undermineringer.

- I øjeblikket ved vi ikke, om uheldet ved Korskro skyldes et hul i vejen, underminering eller andet. Men jeg har bedt forvaltningen om at undersøge, hvorvidt det kan have betydning for vores vejnet. Forvaltningen har fortalt, at de igangsætter en inspektion af vejnettet, hvor vi har denne tunge transport, fortæller Henning Ravn, formand for Plan & Byudviklingsudvalget (V).