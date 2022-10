Ledige står i kø for at blive omskolet til offshore-branchen

Derfor bad de Jobcenter Esbjerg om hjælp.

- De folk, der har været med på Jobcentrets forløb, kan vi bruge offshore fra dag et. De er blevet screenet, kender arbejdsforholdene og har de rigtige kurser og kvalifikationer. Så det er en stor hjælp for os, at jobcentret hjælper os med den her store opgave, udtaler Henrik Søndergaard, der er offshore-coordinator hos Altrad.



Fortsætter i 2023

De nye medarbejdere kommer både fra Esbjerg Kommune, men der er også flere fra andre kommuner.