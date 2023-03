Det skriver JydskeVestkysten.

Det sidste halve år har TV SYD beskrevet, hvordan syd- og sønderjyder har fået bøder på mange tusinde kroner for at være registreret ejer af et uforsikret køretøj.

Forsikringsfonden har ret til at opkræve dagsgebyrer på 250 kroner. I mange af sagerne har borgerne hverken modtaget regninger per anbefalet brev eller i e-Boks, men som papirpost. Det gælder også Morten Bo Kristensen.