Skoleleder langer ud efter Postnord efter forsvundne eksamensopgaver

Elevernes besvarelser er fra afgangseksamen i skriftlig matematik, og de er forsvundet med Postnord et sted mellem skolen og censoren i Aarhus. Det er Vitaskolens leder, Ole Lerke, ikke tilfreds med.

- Vi kontakter selvfølgelig Postnord med det samme og ad flere omgange. Men vi føler ikke rigtigt, at de tager det alvorligt, og vi får sådan nogle standardsvar fra dem hver gang. Noget med at vi skal kontakte afsenderen, hvis vi vil have noget erstatning. Men det er jo os, der er afsenderen, siger han.

De 51 9.klasses-elever skal til sygeeksamen en gang i december.