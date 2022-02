Test dig selv: Har du fysikken til at blive fængselsbetjent?

Se øvelserne og test dig selv længere nede i artiklen.

Nogle træner for at holde på formerne. Fængselsbetjente træner for at kunne holde på fangerne.



Fængselsbetjente går ikke med våben, så de er dybt afhængige af hinandens hjælp, hvis en fange eller flere bliver aggressive. Derfor stiller det også krav til betjentenes fysik.