Endnu et byrådsmedlem trækker sig

For efter Kaas Krog havde udtalt til TV SYD, at hun gik efter en bred konstituering, mistede hun ét af de seks mandater, der var nødvendig for at hun kunne iføre sig borgmesterkæden. Det skete da Alternativets Sofie Valbjørn meddelte, at hun i stedet gik sammen med Venstre, Socialdemokratiet og Miljølisten - der pegede på Valbjørn som borgmester.

Sofie Valbjørn har i dag meddelt, at hendes navn heller ikke vil være at finde på stemmesedlen til november.

TV SYD forsøger at få en kommentar fra Kristine Kaas Krog.