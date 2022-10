Fanøs borgmester langer ud efter rederi, men de kan ikke genkende kritikken

- Det er først og fremmest vigtigt for os politikere at understrege, at vi intet har med disse prisstigninger at gøre, og at vi tager afstand fra den måde, Molslinjen fører dialog på. Vi er ikke blevet hørt om ændringer i fartplanen, og vi har ikke fået rimelig tid til at forholde os til de foreslåede prisstigninger. Derfor står de seneste ændringer alene for Molslinjens regning og er på ingen måder noget, vi kan bakke op om, udtaler Fanø-borgmesteren og fortsætter:

- Tværtimod vil vi kæmpe indædt imod, at vores borgere, erhvervsdrivende og gæster skal betale uforholdsmæssigt høje priser for færgen, hvor vi samtidig ikke kan få dokumentation for prissætningen. Det er på ingen måder rimeligt.