Påsken er bilsælgernes højsæson

Men i landets bilbutikker er påsken også forbundet med flere kunder. Ifølge Autobranchen Danmark stiger bilsalget nemlig i gennemsnit med 20 procent over påsken.

Det kan de skrive under på hos Kraft Biler i Fredericia. Her stiger omsætningen med mellem 20 og 30 procent, og der er i påskedagene kaldt ekstra bemanding ind, så kunderne kan blive sendt ud i et nyt køretøj frem mod sommeren.

- Påsken er for os en lille juleaften. Det er en tid, hvor folk har mange sammenhængende fridage, og derfor vælger mange at tage ud og kigge på en bil, som man måske har forberedt sig på at køre på sommerferie i, siger medejer af Kraft Biler, Jon Slot Hansen.