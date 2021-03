SF: Lovforslag om ytringsfrihed er mere relevant efter afsløringer i Fredericia

Beskyt de ansatte

Derudover vil SF med lovforslaget beskytte de ansatte mere ved blandt andet at indføre omvendt bevisførelse, hvis den ansatte må opleve sanktioner som omplacering, dårlige opgaver eller fyring som følge af ytringer.



Det er nemlig et demokratisk problem, at der sidder nogle ansatte, som kan have viden om nogle ting, som de ikke føler, at de kan komme af med, fx hvis deres chef er en del af problemet, lyder det.



- Vi foreslår på linje med gravide, at vi indfører en omvendt bevisbyrde, så det faktisk er arbejdsgiveren, der skal bevise, at den ansatte ikke er forflyttet eller afskediget på grund af at have brugt sin ytringsfrihed, siger SF'eren.

Whistleblowerordning på vej

I Fredericia Kommune luftede den nuværende borgmester Steen Wrist (S) på pressemødet i går, at der kunne være behov for en whistleblowerordning, hvor man kan henvende sig, hvis man har viden om kritisable forhold.