Kongeligt besøg: Hovedvej ved den gamle grænse spærret for gennemkørsel i weekenden

Fejringen er kun for inviterede gæster og borgere med billet, men TV SYD er med hele dagen, hvor der liveblogges fra begivenhederne på tvsyd.dk og i nyhedsudsendelserne søndag aften. Desuden transmitteres begivenheden også på landsdækkende tv.



Aabenraa spærrer også for trafikken

Også i Aabenraa vil der være spærret for trafik flere steder i den kommende weekend.

Genforeningsparken samt den tilhørende p-plads vil blive afspærret fra lørdag klokken 10, hvor der vil være foredrag i forbindelse med Aabenraa Genforeningsdag, og i forbindelse med den kongelige families besøg om søndagen.



Desuden bliver Haderslevvej afspærret lørdag klokken 18 syd for Camma Larsen-Ledets Vej for køretøjer, mens gående og cyklende kan passere igennem afspærringsområdet.

Det nordgående cykelspor laves om til dobbeltrettet cykelsti, og omkørsel for bilister vil ske ad Gl. Kongevej, Jørgensgård, Lindsnakkevej og Kilen. Samtidig vil det ikke være muligt at benytte p-pladserne ved Bjerggade bag Folkehjem fra klokken 18 lørdag. Det betyder også, at hvis man ikke har fjernet sin bil fra p-pladsen, så vil man ikke få mulighed for at køre ud igen før søndag klokken 18.

Samtidig vil den første del af Karpedam blive fysisk afspærret, mens ligeudbanen ved krydset Camma Larsen-Ledets Vej/Haderslevvej afspærres, og trafikken vil blive ledt ad Camma Larsen-Ledets Vej.

Det vil dog være muligt for bagerkunder, kirkegængere og beboere at køre ind på Haderslevvej og frem til Kirkebakken via Camma Larsen-Ledets Vej. Der må dog ikke parkeres på Haderslevvej af hensyn til brand og redningskørertøjer.

Redningskøretøjer, handicapkørsel og anden nødvendig kørsel kan til enhver tid passere.

Alle trafikale ændringer i Aabenraa vil ophøre senest lørdag klokken 18.