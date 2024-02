Sønderjyske er på superligakurs før premierebrag

Trods det store forspring i rækken er udgangspunktet det samme som før sæsonen.

- Oprykning er det altoverskyggende mål, og intet andet tæller, men vi har ikke solgt noget skind.

- Vi har fødderne solidt plantet i den sønderjyske muld og arbejder endnu hårdere og grundigere før de sidste 14 kampe, siger Casper Daather og tilføjer, at klubben i preseason både har været ti dage i Spanien og ti dage i Portugal på træningslejr.

Han minder om, at Sønderjyske altså lukkede efteråret med et nederlag hjemme til Hillerød og lægger ud med et svært program i foråret mod AaB, Vendsyssel og Horsens.

Superliga-setup

I Sønderjyske er man dog bevidst om, at klubben i forhold til budget bør rykke op.

- Rammerne i Sønderjyske minder om superliga-setup, men på lønninger og den økonomiske del er vi nødt til at være ansvarlige.

- Men vi ved godt, at vi har et af de højeste budgetter i ligaen, og at det forpligter os til at spille med om oprykning. Det er kun AaB, der puster markant flere penge ind i deres budget, lyder det fra sportschefen.

Lørdagens topkamp har kickoff klokken 13.

Fredag blev der taget hul på rækken med tre kampe.