Sønderjyske er dog hele 17 point foran Vendsyssel med 18 point tilbage at spille om. Så der er flere matchbolde i vente for sønderjyderne.

I torsdagens kamp gik Sønderjyske efter sejren i stort set hele opgøret, men Vendsyssel forsvarede sig heroisk.

Første halvleg forløb ret jævnbyrdigt, og Vendsyssel var godt med i denne fase af opgøret.

16-årige Olti Hyseni viste stor energi hos Sønderjyske, og teenageren modtog et gult kort for at sende en modspiller ud over sidelinjen og ind i en række havestole med en hård skuldertackling.