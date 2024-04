Danish Crown slagteri får investering på 100 millioner

Millionbeløbet bliver tilført produktionsanlægget over de næste to år.

Det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

Ifølge fabrikschefen på slagteriet i Horsens, Jesper Frandsen, skal det skal øge produktionen og skabe flere arbejdspladser

- Det er på en trist baggrund, men positivt for vores slagteri, at vi har udsigt til flere grise og dermed mere arbejde. Det bekræfter, at vi er en central del af koncernens fremtidige setup i Danmark, fortæller Jesper Frandsen.



I løbet af de seneste seks måneder har slagteriet i Horsens ansat 130 medarbejdere og er stadig på jagt efter op mod 20 flere.

De sidste stillinger bliver i første omgang tilbudt slagterimedarbejderne i Ringsted som mister deres job.

Udover slagteriet i Horsens får fødevarevirksomhedens slagteri i Blans tilført flere midler. Her bliver 100 ekstra medarbejdere ansat og investeringer på mindst 100 millioner kroner i de næste to år.

I Vejen vil koncernen over de næste tre år opbygge en produktion ved at investere et trecifret millionbeløb. På det nye slagteri får man til start brug for 100 medarbejdere.