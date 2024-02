Kommune frygter ikke kollegaers plan om udgravning i Gudenåen

Mads-Peder Winther Søby (SF) var den eneste, som stemte imod udgravningen på torsdagens møde i Hedensted Kommune, da han manglede belysning, om hvorvidt samfundsgevinsten var større end naturtabet.



Hvis der i Horsens Kommune skal stemmes om lignende tiltag, vil Lisbeth Torning stemme ligesom SF´eren fra nabokommunen, da en udgravning kun løser oversvømmelsesproblematikken på kort sigt.

- Problemet er primært, at der kommer mere vand, og det vil det formentlig fortsætte med at gøre. Den eneste måde at løse det på lige nu er at gøre plads til mere vand, men det hjælper ikke meget på den lange bane.

Det er ikke endeligt besluttet, hvornår Hedensted Kommune begynder deres oprensning af Gudenåen.