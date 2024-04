Portostigninger giver svære kår for julemærkehjemmene

Prisstigningen kommer formentlig til at betyde et markant fald i salget af julemærker, som allerede de seneste 20 år er faldet med 17 mio. kroner. Fra 25,7 mio. i 2003 til 8,6 mio. i 2023.



Det kommer til at gå ud over de fem danske julemærkehjem, som tidligere blev finansieret via indtægterne fra salg af julemærker. Som det er i dag, udgør salg af julemærker kun lige over fem procent af julemærkehjemmenes samlede indtægter. Og den procentdel venter julemærkehjemmene vil falde i år.

I dag drives julemærkehjemmene primært ved hjælp af indsamlede midler, gaver og bidrag fra private, fonde og virksomheder.

En af de forældre, der for alvor har mærket, hvordan Fjordmark har gjort en forskel, er Henrik Leschly Åmand. Hans 13-årige søn Theodor kom hjem fra sit ophold som en helt ny dreng.

I programserien "Julemærkehjemmet Fjordmark" på TV SYD PLAY kan du følge, hvordan Fjordmark hjælper udsatte børn.