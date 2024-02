Han vil udfordre de store stjerner i klassikerne

I 2023-sæsonen blev det til en syvendeplads i Flandern Rundt, mens danskeren udgik af Paris-Roubaix efter et styrt. I juli viste Asgreen dog, at han stadig holder et højt niveau, da han vandt 18. etape i Tour de France.

- Sidste år var jeg stadig på vej tilbage efter en skade. Efter min sejr i Touren følte jeg, at jeg lagde den periode bag mig og så frem med en helt anden optimisme. Jeg er motiveret for at tage kampen op mod toprytterne igen, siger Asgreen.

Mere traditionelt løb

Sidste års Flandern Rundt-vinder, Tadej Pogacar, har ikke i sinde at forsvare sejren i år, da han skal køre Giro d'Italia. Verdensmesteren Mathieu van der Poel og Wout Van Aert forventes til gengæld begge på startstregen.