Kristina fra Kolding vinder brutalt ultraløb som den første kvinde nogensinde

Denne weekend har den 37-årige koldingenser igen skrevet historie ved at tage den samlede sejr i ekstremløbet Ice Ultra som den første kvinde nogensinde.

- Det betyder virkelig meget for mig, at jeg har vundet et løb over alle mændene, for jeg ved, at det kan inspirere andre kvinder til at sigte højt og stræbe efter at nå sine drømme, fortæller Kristina Schou Madsen, mens hun fejrer sejren med champagne.