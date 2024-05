Det skriver P4 på det sociale medie X.



Det er et vejarbejde ved Bramdrupdam, der skaber den lange kø på motorvejen, og sådan vil det fortsætte indtil starten af juni.

De sidste to dage har vejarbejdet også skabt kø i Kolding by på blandt andet Sdr. Ringvej, Jens Holms Vej, Haderslevvej og Vejlevej, og det vil der også være risiko for i dag.



Du kan læse mere om den massive kødannelse i linket nedenfor.