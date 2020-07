Modstanderne af Marina City får medhold efter to og et halvt år

Nu ser det ud til, at Trelde Næs kan slippe for dumping af 360.000 kubikmeter slam.

Ifølge Planklagenævnet bliver det nemlig ikke aktuelt med Kolding Kommunes planer om en ny lystbådhavn.

Byudviklingsprojektet Marina City indebar oprindeligt, at der skulle bygges boliger og erhverv, hvor der i dag er lystbådehavn, og at den nuværende lystbådhavn skulle flyttes ud i fjorden.

Nu har Planklagenævnet afgjort, at kommuneplanrammerene for Kolding Kommune ikke giver mulighed for at etablere boliger, erhverv og offentlige opholdsområder på området ved lystbådehavnen. Arealet må kun anvendes til netop lystbådehavn.

Ændring kræver særlig og vægtig begrundelse

Planen med Marina City fik for to og et halvt år siden advokat Peter Stilling - på vegne af Grundejerforeningen Tved Nord og Rebæk Grundejerforening - til at klage til Planklagenævnet.

Peter Stilling skrev i sin klage, at kommunen ikke uden videre kunne ændre status på de arealer, som i dag er lystbådehavn. Det fremgår af den grundige afgørelse fra klagenævnet, at en sådan ændring af arealerne kræver en særlig og vægtig begrundelse, hvis det skulle lade sig gøre.

Afgørelsen fra Planklagenævnet er endelig og kan ikke påklages til højere instans. Den kan dog indbringes for en domstol, og det skal ifølge afgørelsen ske inden seks måneder.

- Men det kan jeg ikke forestille mig, at kommunen vil forsøge, for det får man næppe noget ud af, vurderer Peter Stilling i en udtalelse til JydskeVestkysten.

Ny plan på vej

Kolding Kommune gør på sin hjemmeside opmærksom på, at afgørelsen bygger på den eksisterende kommuneplan og ikke på den plan, som Kolding Kommune havde i høring før sommerferien og som har været lige så længe undervejs som afgørelsen fra Planklagenævnet.

De oplyser, at de arbejder på at fremlægge en ny kommuneplan, da de efter at have været i dialog med statslige myndigheder som Erhvervsstyrelsen og Kystdirektoratet håber at kunne udvikle en model, som giver mulighed for at realisere Marina City inden for Planloven.

Kolding Kommune skriver, at de vil vurdere afgørelsen fra Planklagenævnet, når de projektansvarlige kommer tilbage fra ferie, og at det nye tillæg til kommuneplanen, lokalplanforslag, bemærkninger med mere fremlægges til politisk behandling i efteråret.

Kolding Kommune har endnu ikke meldt en dato for første spadestik ud.

