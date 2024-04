Video: Se køerne komme på græs for første gang i år

De store dyr galopperede og hoppede ud ad stalddøren blandt andet på Vanggaard ved Kolding. Her var omkring 1500 mennesker dukker op for at se køerne 'danse' efter en lang vinter i stalden.

De økologiske køer på gårde rundt om i Danmark fik igen i år mulighed for frisk luft og adgang til græsmarker.

Det er i år 20. gang den populære begivenhed finder sted. Men for første gang i år er arrangementet lavet af to forskellige aktører - Mejeriet Arla og Økologisk Landsforening.

Arla har nemlig i år valgt at forlade samarbejdet om Økodag. De er utilfredse med rapporten ’Fra Foder til Føde II', som Økologisk Landsforening er medforfatter på, og som blandt andet lægger op til et fald i antallet af kreaturer fra 1,5 millioner til 610.000

I stedet har Arla arrangeret deres egen økodag - kaldet 'Se køerne komme på græs', som også har fundet stede i dag søndag den 14. april.

Sidste år trak arrangementet under Økologisk Landsforening 140.000 gæster ud på 45 værtsgårde.