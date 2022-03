Kommune vil ikke trække millioninvestering ud af Rusland

Derfor skal kommunernes borgerne heller ikke være bange for, at deres skattekroner har finansieret krigen i Ukraine.

- Man kan ikke sige, at kommunernes investeringer støtter Putins krigsmaskine. Det er en meget populistisk måde at se tingene på. Man kan ikke sige, at hvis man ikke havde investeret en million kroner, så havde Putin ikke kunne lave en krig i Ukraine, siger Per Hansen.

TV SYD har været i kontakt med Indenrigs- og boligministeriet for at få en kommentar fra minister Kaare Dybvad Bek (S) til, at Vejen Kommune ikke følger hans opfordring. Men ministeren har ikke haft mulighed for at stille op til interview.