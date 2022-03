To tidligere udenrigsministre fortæller om deres møder med Putin

- Vi havde et stort fokus på at hjælpe vores naboskabsland Ukraine, som Rusland allerede havde forgrebet sig på, siger Anders Samuelsen.



Det var særligt opbygningen af demokratiske processer i Ukraine, som han som udenrigsminister fokuserede på.

- Men Rusland er en aggressiv partner, som er meget lidt lydhør, når man stiller spørgsmål om demokrati og menneskerettigheder. De er godt klar over, at de har nogle problemer der, og de bryder sig ikke om, at mindre nationer påpeger de udfordringer, siger Anders Samuelsen.

Den lille mand i skyggerne

Både Anders Samuelsen og Villy Søvndal mødte præsident Putin, da de sad i Folketinget.

Villy Søvndal mødte Putin den 26. april 2011, hvor han ikke var præsident, men premierminister og på sit første officielle besøg i Danmark. Han skulle have været her i 2002, men aflyste i protest mod, at Danmark lod den tjetjenske verdenskongres finde sted her i landet.