Cirkusvogn, københavnertrailer og skovarbejdervogne: Henriks glampingvogne gemmer på overraskende historier

1000 kilometer nede i nabolandet stod den glampingvogn, som nu har vognnummer tre. Vognen har tidligere været en skovarbejdervogn, men selvom vognen har 30 år på bagen, så passer den netop ind i konceptet hos ægteparret Loffs glampingplads.

- De tyske skovarbejdere har haft en vogn, der var delt op i to. Foran var der et værksted med filbænke, mens der bag i vognen var et bord og en kakkelovn, som arbejderne kunne varme sig på, forklarer Henrik Loff, som er sikker på, at de tidligere skovarbejdere ville blive overrasket, hvis de så glampingvognen nu.

- Hvis de kom og så vognen nu, så tror jeg, at de ville sige, at det ikke er den her vogn, de har arbejdet i. Nu står den jo med et stort vinduesparti i og falder i med naturen, siger han.