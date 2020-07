David er cirkusartist: - Jeg har jongleret for paven

David Enoch Sosman er jonglør hos Cirkus Trapez. Når han ikke rejser rundt med det sønderjyske cirkus, og coronasituationen ikke forhindrer ham i at rejse ud i verden, så viser han sine jonglørnumre ude i verden for mange forskellige mennesker.

Otte bolde flyver mellem David Enoch Sosmans hænder. Han kender metoden til at jonglere med så mange bolde ad gangen, at han er en af de mange cirkusartister i Cirkus Trapez, som viser publikum, hvad han kan.

Da han var 12 år, begyndte han at jonglere, og efter 16 års træning kender han jongleremønsterne ud og ind. Det er mønstrene, som David Enoch Sosman mener, er de vigtigste at kende for at kunne lære at jonglere. Derudover kræver det en god position tålmodighed, mener jongløren.

Den erfarne cirkusartist vurderer at efter tre intensive dage med jonglering, så kan du godt være nogenlunde til at jonglere med tre bolde.