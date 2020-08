Frivillige fylder værnepligten - Kristoffer udlever drengedrømmen

- Jeg har fået venner for livet herinde. Man hører om, hvor godt fællesskabet er, men jeg tænkte alligevel inden, om det nu kan være så godt. Men det lever virkelig op til det!

Sådan fortæller Kristoffer Krautberger om sin tid hos Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev. Han er en af de mange unge, der frivilligt har meldt sig som værnepligtig og oplevet, hvor meget det giver tilbage.

Sammen med 80 andre har han sin dagligdag i den blå uniform, hvor træning, brandøvelser og uddannelse er på programmet. Og med i pakken får han lov til at være på vagt, når uheldet er ude i det syd- og sønderjyske.

- Det er den gode, gamle drengedrøm. Det er de færreste, der for eksempel får lastbilkørekort som 20-årig og får lov at køre med blå blink på vejene, siger Kristoffer Krautberger.

De værnepligtige øver, hvordan man tager sig af folk ved ulykker. Foto: Katrine Gregersen, TV SYD

Et springbræt videre

Til en eksamensøvelse i Haderslev er de værnepligtige stimlet sammen. Der heppes og gives gode råd til den værnepligtige, der skal styre sit team og sammen få en kvinde på en båre.

Og selvom størstedelen af de uniformerede er mænd, kommer der efterhånden også flere kvinder til.

Sommer Tour 2020 I løbet af sommerferien tager TV SYD's sommerhold ud og besøger 29 sommerdestinationer i Syd- og Sønderjylland. Vi er i byerne hele dagen og sender live-tv derfra om aftenen. På TV SYD's facebookside kan du se, hvilke adresser vi parkerer ved den pågældende uge. Kom forbi og hjælp os med at blive bedre - hvilke problematikker og glædeshistorier mangler vi at fortælle?

Omkring 20 procent af de værnepligtige i dag er kvinder. En af dem er Janni Olsen.

I forvejen kendte hun ikke meget til Beredskabsstyrelsen, og hun havde derfor ingen forventninger til værnepligten. Men det har overrasket positivt, og hun håber, at det en dag kan blive et springbræt til noget mere:

- Jeg vil gerne læse til ambulancebehandler på et tidspunkt, så jeg tænkte, at værnepligten kunne sætte skub i at lære nogle af de ting, fortæller hun.

Et par gange om ugen har de værnepligtige idræt. Her fik Janni Olsen instruksioner til sin træning, så man undgår skader. Foto: Katrine Gregersen, TV SYD

Pligten er blevet til frivillighed

I dag er 99 procent af de værnepligtige frivillige, og opfordringen fra både Janni Olsen og Kristoffer Krautberger er klar: Hvis du går med de mindste overvejelser om at blive værnepligtig, så er det oplevelsen værd.

- Hvis man kan tage ni måneder ud af sit liv til at lære en masse forskelligt, så synes jeg bestemt, at folk skal gøre det, siger Janni Olsen, og Kristoffer Krautberger stemmer i:

- Du får gode venner, godt fællesskab og du lærer dig selv at kende. Du kommer til at prøve noget, som du ikke ellers ville have gjort.

Og man skal ikke føle sig udelukket, hvis hænderne ikke er skruet ordentligt på fra starten eller fysikken ikke er i top, lyder det fra de frivillige. Der er plads til alle med hver deres bagage.

- Man skal ikke være en bestemt type for at være her. Jeg var STX-uddannet og har aldrig gjort noget med mine hænder, men det lærer man hen ad vejen, fortæller Kristoffer Krautberger.