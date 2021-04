Storkekiggere går ind i privat have for at komme tæt på rede

- Vi er virkelig overrasket over, så mange mennesker, der vil se storkene så tæt på, siger Jep Jepsen, mens han fortæller, hvor lidt mange mennesker respekterer de private grænser for familiens gård og have. Der træder fremmede folk gerne ind for at få det bedste storkebillede med deres telefon.

- Forleden fik vi besøg af en gæst fra København. Han kørte helt ind på gårdspladsen. Vi måtte bede ham om at parkere et andet sted.

Stopsten

Storkereden står inde på Jepsens landbrug og tæt på familiens have. De har overvejet at sætte en stopsten i indkørsel, men problemet er, at den også vil stoppe for deres egne landbrugsmaskiner. Så mens landmand Jep Jepsen lige ser tiden an, så glæder han sig samtidigt over, at storke nu igen slår sig ned hos dem.

- Min bedstefar fortalte, at vi havde storke, og nu har vi det så igen. Det må da også være et tegn på, at vi gør noget rigtigt i landbruget med blomsterstriber og varieret føde til naturens dyr og den slags, siger Jep Jepsen.