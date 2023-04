Det er den første dokumenteret hvide stork, der har skiftet trækrute.



Lige nu er storken Findus et godt stykke inde i Spanien. Med over 20.000 kilometer bag sig, kan hanstorken nu kalde sig for en Alfa-stork.

Findus vil formentlig trække videre op igennem Den Iberiske Halvø på vej op til Nordeuropa, og forhåbentlig helt til Danmark.