Storken Findus er dukket op efter radiotavshed - nu holder ekspert vejret

- Lige da jeg så de første signaler, blev jeg helt ærligt en lille smule bange. Signalet kom nemlig nordvest fra byen Tamanrasset i Algeriet, så jeg frygtede, at det var en person i området, der havde bragt GPS'en ind til byen. Altså at Findus enten var såret eller død. Men det tror jeg ikke længere efter at have nærstuderet dens færden, siger Lisa Mäkelburg.



- Findus er for vild

Findus er en ung hanstork, der i foråret 2021 blev klækket i reden i Broderup i Aabenraa Kommune - kun 10 kilometer fra tv-reden i Smedager. Storken er godt på vej til at skrive storkehistorie, da den på sin anden trækrute vælger at tage den lange vej til Afrika, for så at tage turen hjem over Vesteuropa. Året før var den vesttrækker og overvintrede i Spanien. Sådan at ændre trækrute er der ifølge Lisa Mäkelburg ingen andre kendte storke, der før har gjort.