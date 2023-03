Ældreminister vil 'sætte ældreplejen fri'

Hun er langt fra den første minister, der har haft ambitionen om ændre på strukturerne i ældreplejen, men holder fast i, at der nu skal være en større lokal forvaltning, ligesom der skal indføres lokale bestyrelser på plejehjemmene.

- Der ligger sikkert gode hensigter bag, og det er en måde at forsøge at styre noget kvalitet og sikre retssikkerheden. Men der, hvor vi er i dag, er det sandet til, så man som medarbejder og leder er alt for orienteret imod systemerne og siloerne frem for at være orienteret mod den ældre og relationerne, siger hun.



Helt hvordan det skal foregå, har ældreministeren dog ikke konkretiseret endnu.