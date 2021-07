Brandfaren stiger: Cigaretskod, grill og ukrudtsbrænder er synderne

Fordampning giver udtørring

De høje temperaturer og den knastørre jordbund skyldes en fordampning af nedbøren, forklarer Knud-Jacob Simonsen, der er beredskabschef hos DMI.

- I øjeblikket ser vi en generel udtørring. Når der er høje temperaturer, betyder det, at der hele tiden sker en fordampning, hvilket vil sige, at nedbøren i jordmagasinerne udtørrer, siger han.

Beredskabschefen fra DMI forklarer, at fordampning i disse dage ligger på seks millimeter om dagen. Det betyder, at der skal seks millimeter regn til at stabilisere jordoverfladen, så hverken den er for tør eller for fugtig.