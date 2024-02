Flere krydser jernbanen ulovligt - et problem i to sydjyske byer

I 2023 var der 1410 tilfælde med personer i togsporene. Det betød, at et tog fire gange dagligt var tæt på at ramme en person.



- Uanset hvad årsagen er, så er det dumt, livsfarligt og ulovligt at krydse sporet andre steder, end hvor man må. Toget kører hurtigere, end du tror, når du står og ser det komme, og især el-togene er så støjsvage, at man dårligt når at høre dem, før det er for sent, siger Martin Harrow, sikkerhedschef i Banedanmark.