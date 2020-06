Genforeningsfest: - Hele Danmark fester sammen med Sønderjylland i dag

Mandag er en festdag. Ikke kun for Sønderjylland men også for resten af Danmark. Det er præcis 100 år siden, Sønderjylland blev genforenet med resten af Danmark, og det blev markeret flere steder og med besøg af statsminister Mette Frederiksen, Soc.Dem.

- Jeg håber at vise, at hele Danmark fester sammen med Sønderjylland i dag, siger statsministeren.

For statsministeren startede dagen med at besøge Skibelund Krat, der efter tabet af Sønderjylland i 1864 blev anlagt som en national møde- og festplads. Efterfølgende gik turen mod Christiansfeld og Genforenings- og Grænsemuseet.

Lige der for 100 år siden er et af de mest ikoniske symboler og billeder på Genforeningen opstået. Den 10. juli 1920 rider Christian 10. over den gamle grænseovergang nord for Christiansfeld på sin hvide hest. Knap 100 år senere er den nuværende statsminister med til at plante en kongeeg, der efter planen skal vokse sig stor og stå mange hundrede år endnu.

- Sønderjylland er et af de steder, hvor historien står og lever stærkest. Det er en særlig del af Danmark, hvor traditionerne, sangene og sproget fylder rigtig meget, siger Mette Frederiksen efter plantningen af egen.

Indvielse af Genforeningspark

Efter museumsbesøg og plantning i Christiansfeld gik turen for statsministeren og følget længere sydpå. Helt præcist til Aabenraa og Folkehjem, hvor Genforeningsparken officielt skulle indvies – et sted der også i bogstavelig forstand har sat sine spor i historien.

Fodsporene, der er tryk ned i fliserne på pladsen, symboliserer de 3.000 danskere der i 1918 stod og hørte H. P. Hanssens tale på Folkehjems balkon om den snarlige genforening med Danmark. Derudover er en tidslinje tryk ned i fliserne med begyndelsen og tabet i 1864 og frem til nutiden.

- Jeg synes, at det er lykkedes utroligt godt at binde fortiden, som spiller en meget stor rolle her, sammen med en nutid, hvor man kan være en del af historien og også bare være en del af en park, siger Mette Frederiksen efter indvielsen af parken.

Et dansk-tyskt samarbejde

Efter den demokratiske afstemning og selve genforening i 1920 var der et mindretal på begge sider, der stod tilbage. Og særlig overgangen, samarbejdet og den måde danskere og tysker levede side om side, var der fokus på gennem hele dagen.

- Man får det til at fungere uden konflikter, uden splid men med meget stor rummelighed overfor hinandens sprog, traditioner og nationale tilhørsforhold, sagde Mette Frederiksen og takkede sønderjyderne for at holde historien i hævd.

- Den er her, men den skal jo fortælles og den skal formidles og finde et udtryk, der passer med den levetid, vi lever i nu. I glemmer ikke historien, og dermed udfylder i en vigtig rolle både her men også for hele Danmark.

Turen i historiens tegn sluttede på Dybbøl Banke.