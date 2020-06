Kø ved grænsen

Lige nu er der ved at danne sig kø ved den dansk-tyske grænseovergang ved Frøslev, hvor der kort før klokken 21 er opstået omkring 800 meter kø og cirka 30 minutters ventetid, skriver politiet på twitter.

Vi kan ikke oplyse, om det er tyskere, der venter på at komme ind i Danmark til midnat, eller det er danskere på vej hjem. Eller det er andre med et anerkendelsesværdigt formål, der holder i kø Mads Dollerup-Scheibel, kommunikationsmedarbejder, Syd- og Sønderjyllands Politi

Politiet opfordrer til, at bilister finder alternative grænseovergange som Kruså, Padborg eller Sæd for at mindske ventetiden.

Om det er tyskere, der søger til grænsen, hvor de venter på det bliver mandag, så de kan komme ind i landet for at holde ferie, kan politiet ikke udtale sig om.

- Vi kan ikke oplyse, om det er tyskere, der venter på at komme ind i Danmark til midnat, eller det er danskere på vej hjem. Eller det er andre med et anerkendelsesværdigt formål, der holder i kø, siger Mads Dollerup-Scheibel, der er kommunikationsmedarbejder hos Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Til midnat natten til mandag åbner Danmark for turister fra Tyksland, Island og Norge, som har købt seks overnatninger eller mere.

Læs også Fanøfærgen klar til at sejle i pendulfart hele natten - mandskabet sover ombord

Det vurderes, at der fra midnat og i løbet af mandagen vil passere mellem 16 og 19.000 tyske biler over grænsen.

Der er fem grænseovergange åbne ved den dansk-tyske grænse. Udover Kruså, Frøslev, Padborg og Sæd er grænseovergangen ved Pebersmark åbnet i dag.