Økonomiminister Stephanie Lose (V) vil over for TV2 News ikke svare klart på, om regeringen vil acceptere den konsekvens. Men hun siger, at landbruget altid har forandret sig og også vil komme til det i fremtiden.

- Når man ser på landbruget, har det historisk set altid forandret sig, udviklet sig og ændret sig. Der er færre arbejdspladser end førhen, det er en anden type produktion, der har været stigende effektivitet og flere maskiner.