Kritikken har dog ikke fået Karen Frøsig, der ellers går på pension til sommer, til at takke nej til de nye poster.

- ECCO er en stor og stærk virksomhed, der såvel i Danmark som internationalt har skabt et flot brand på baggrund af et kvalitetsprodukt. Jeg glæder mig til at blive en del af virksomheden og til samarbejdet med virksomhedens ledelse, siger hun i pressemeddelelsen.

Karin Frøsig stopper som administrerende direktør i Sydbank til juni. Den 1. august begynder hun som næstformand for ECCO Holding A/S og bestyrelsesmedlem for ECCO Sko A/S.