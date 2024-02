Populært cykelløb kommer forbi Syd- og Sønderjylland

PostNord Danmark Rundt køres fra 14. til 18. august, hvor flere af etaperne går igennem syd- og sønderjyske byer.

Allerede på cykelløbets andendag skal feltet tilbagelægge 230 kilometer og bestige én af Danmarks hårdeste bakker - Chr. Winthersvej i Vejle. Etapen slutter i Vejle med tre omgange på en rundstrækning, der lægger vejen forbi stigningerne Gammel Højenvej, Koldingvej og Kiddesvej.

Fra Kolding til Haderslev

Tredje etape af løbet, der køres den 16. august, starter i Kolding.

- Kolding er en by med stor interesse for cykling, og det er en ære for os at være startby for Postnord Danmark Rundt. Det sætter ikke blot Kolding på landkortet som et centrum for cykling, men giver også vores borgere og besøgende en enestående mulighed for at opleve spændingen ved et professionelt cykelløb tæt på, siger Knud Erik Langhoff, borgmester i Kolding Kommune.