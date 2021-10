Sådan er det gået de tidligere deltagere i 'De grønneste fingre' - én af dem har opfyldt drømmen

- Vi er meget tætte efter at have boet sammen i flere forskellige lande, så det er mærkeligt, at han pludselig ikke bor her længere. Det skal jeg lige vænne mig til, siger Tina, som følger med i den nye sæson af 'De grønneste fingre'.



Hun har heller ikke så meget tid til at binde blomster, da hun har travlt med sit arbejde i Lego-fonden. I sidste uge uddelte fonden en halv milliard kroner til vacciner.

Hun har stadig planer om aldrig at gå på pension. Det lyder simpelthen for kedeligt. Siden hun var 12 år gammel, har hun drømt om at eje et hotel, så det er der, hun regner med at blive gammel.

Merete Sørensen