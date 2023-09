Særlige regler for arbejdstilsyn til debat efter dødsulykke

Slagterikoncernen er en af de virksomheder i landet med sådan et certifikat. Derfor får Danish Crown ikke Arbejdstilsynet på besøg til forebyggende grundtilsyn.

I stedet får de et årligt besøg af det private certificeringsselskab DNV.

- Jeg siger ikke, det er tilfældet her. Men der er en risiko for, at et privat firma kan være tilbageholdende med kritik, fordi man kan miste en kunde, hvis man er for krakilsk, siger hun.



Formanden for Folketingets beskæftigelsesudvalg, Bjarne Laustsen, mener også at Arbejdstilsynet flere opgaver og er klar til at diskutere, om den nuværende ordning skal ændres.