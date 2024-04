Indtil videre er der kommet 21 nye ansatte til, men håbet er 80 ekstra medarbejdere, skriver DR.

Mink kom på manges læber under coronakrisen. I november 2020 sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at regeringen havde besluttet, at samtlige 15 millioner mink i Danmark skulle aflives. Det var på grund af frygten og risikoen for en muteret coronavirus.

Landets minkavlere, der mistede deres besætninger under coronaepidemien, og følgeerhverv kan ifølge en politisk aftale få erstatning for deres tab.