Borgmester: Succes - de lokale vælger nyt studie i hjembyen

UC Syd åbner efter sommerferien et nyt pædagogstudie. Det sker i Tønder, som sidste år åbnede et nyt datamatiker-studie. Borgmester Jørgen Popp Petersen, Slesvigsk Parti, er begejstret.

- Vi kan jo se på universitetsbyerne, at når først de færdiguddanner sig der, så bliver de helst i den samme by. Det håber og regner vi også med vil ske her med de to nye uddannelser, siger han.

Der bliver da også brug for de uddannede pædagoger i Tønder Kommune, som står overfor at mangle 130 af slagsen, eller i en af de nærmeste kommuner.