DF-profil stiktosset over boykot

I opslaget skriver politikeren blandt andet, at virksomhedens medarbejdere bør sige deres stillinger op.

Det har fået Dansk Folkepartis Peter Kofod til at reagere.

- Jeg blev simpelthen stiktosset. Det der med at sige til folk, at de ikke skal arbejde for ECCO, hvad er det for noget? Det er jo arbejdspladser, der er meget væsentlige for ikke bare Bredebro, men hele Tønder og Syd- og Sønderjylland, siger han.



Siden krigens udbrud har størstedelen af de danske virksomheder trukket sig fra Rusland. Men det gælder ikke ECCO. Og det har medført massiv kritik.



- Jeg synes virkelig at ECCO får en voldsom dårlig behandling sammenlignet med alle andre, og det synes jeg, er urimeligt, siger politikeren.