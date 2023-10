Maiken har en fødselsdepression: Nogle gange har jeg haft lyst til at opgive det hele

En fødselsdepression går ud over tilknytningen mellem og moderen og det nyfødte barn. Samtidig kan hele familiens trivsel blive påvirket.

- Der er behandlingstilbud ude i kommunerne, men de varierer bare rigtig meget. Der er stor forskel på, hvad tilbuddet går ud på. Om det for eksempel er et ekstra besøg af sundhedsplejersken, eller om du kan komme i et gruppeforløb. Og så er der ventetid. Måske op til et halvt år, og det er alt for sent, hvis man kigger på et barns levetid, og hvor lang tid, der kan gå, inden ens mor kommer i behandling, siger Anja Friis Elliott.

- Der er i tusindvis af mødre, der hvert år er i den situation, og mange har faktisk svært ved at få den nødvendige viden, de skal bruge, og svært ved at få den i hænderne på det rigtige tidspunkt, siger Kim Mathiassen, forskningsleder i Psykiatrien Region Syddanmark.

At komme hurtigt i gang er afgørende i behandlingen af fødselsdepression, påpeger Kim Mathiassen:

- Hvis der går for lang tid, så begynder lidelserne at blive kroniske, og de begynder at blive forværrede i deres tilstand. Så det der med at have en hurtig responstid og hurtigt være ude hos folk, det er af afgørende betydning, siger han.