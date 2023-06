Esbjerg er stærkere end nogensinde – og leder tankerne tilbage til dansk guldalder

- Jeg har ikke disrespekt for nogen af holdene, men jeg synes, at de fik en favorabel lodtrækning. Ferencvaros er det svageste hold, der er med i weekenden. Dermed ikke sagt, at det ikke er et dygtigt mandskab. Men det er en rigtig god optakt, og jeg tror, at de lever op til favoritværdigheden.

- Jeg kunne godt tænke mig at se en finale mellem Vipers Kristiansand og Esbjerg. Det er Nora Mørks tidligere klub, og hvis jeg får mit ønske opfyldt, får jeg mulighed for et gensyn med Anna Vyakhireva, da hun er en af verdens bedste spillere. Men her mener jeg, at Esbjerg bestemt har en chance, siger Nyegaard.

Stjernerne skal skabe det ekstraordinære

Team Esbjerg sluttede på tredjepladsen i gruppespillet i Champions League, hvor de blev overgået af Györ og Metz. Sidstnævnte blev slået ud i kvartfinalen af Ferencvaros, mens Györ spillede sig i semifinalen ved at slå Odense Håndbold.

Skulle Team Esbjerg gå hele vejen og vinde, skriver de sig på listen over CL-vindere, der har stort dansk præg.

Fra 2003 til 2010 blev Champions League vundet af danske klubber i seks af de syv udgaver. Senest skete det, da Viborg HK vandt i 2010.