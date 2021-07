Bornholmere gæster Sjælland: Udforsker millioner år gammel klint

Som en del af et sommerprojekt mellem TV2-regionerne, besøger tv-stationerne hinandens sendeområder, for at se hvad netop den del af sommerlandet gemmer på. TV2 Bornholm har taget færgen til fastlandet til TV2 ØSTs sendeområde, og her giver et stop ved Stevns Klint indblik i en græsk middelhavsstemning, som går hånd i hånd med tydelige spor fra dinosaurernes udslettelse.