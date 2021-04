Coronasmitte lukker skole og SFO

Brædstrup Sogn har den seneste uge været ramt af et udbrud af coronasmitte.

Således er 24 personer de seneste syv dage blevet konstateret smittet. Derfor lukker Brædstrup Skole og SFO fra i dag – påskesøndag - og frem til og med søndag den 11. april.

- Vi har tidligere haft vores skole lukket en gang af styrelsen. Det, styrelsen vurderer nu, er, at tallene stadig er sådan, at skolen fortsat skal være lukket. Der er for mange smittede og et for højt tal, og vi tager det dybt alvorligt, fortæller borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen (S), til TV2 ØSTJYLLAND.