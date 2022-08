Dan Jørgensen vil undersøge omfanget af fejl med varmechecken

Usikkerheden er afgørende, siger Dan Jørgensen

Selv om Dan Jørgensen nu lægger op til en undersøgelse, tror ministeren ikke nødvendigvis, at den vil finde frem til massevis af fejlagtige udbetalinger.

- Udgangspunktet var, at den rådgivning, vi havde fået, gik på, at det her var et lille problem, og at det var noget, der drejede sig om et absolut fåtal. Det er sådan set stadig det, der er meldingen. Men det er klart, at når der bliver skabt usikkerhed om, hvor mange det her drejer sig om, så vil vi selvfølgelig gerne have en sikkerhed for, at det altså er relativt få personer, siger Dan Jørgensen.

Men den usikkerhed var der jo også i går, hvor I ikke ville undersøge det?

- Jeg synes lige så godt, at vi kan få manet den usikkerhed, der måtte være, til jorden. Det er det, jeg har bedt styrelsen om.

Skyldes det, at der snart at valg, at I har ombestemt jer?

- Nej. Det skyldes, at der har været usikkerhed omkring det.